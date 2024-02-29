Правила уплаты утильсбора изменятся с 1 апреля: как это повлияет на стоимость авто из Японии

С 1 апреля заработают новые правила уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей в РФ. Речь идет о растаможке машин на территории других государств, точнее, о налогах и сборах, недоплаченных из-за занижения таможенной стоимости таких авто.
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