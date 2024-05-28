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Учёные создали самоочищающийся материал "прозрачнее" стекла

Учёные создали самоочищающийся материал "прозрачнее" стекла

В Германии разработали плётку, которая сделает освещение в помещениях более комфортным.Учёные из Технологического института Карлсруэ создали микрофотонный многофункциональный метаматериал на основе полимеров (РМММ) с более высокой светопропускной способностью, чем стекло.

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