Запад начал формировать образ «принужденной к миру России» Автор: Дмитрий Попов Гражданин Украины Зеленский на «Рамштайне» объявил о победе под Курском.
Зеленский объявил о победе под Курском: неприятные выводы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С2
С 21
Вы с ума сошли???
Ответить
4 час.
Михалыч
Нет ИДЕИ, значит нет идеологии и нет инструмента, который смог бы удвоить наши усилия. Конечно для идеи нужна разработка теории (т.е. доказательства именно ЭТОЙ идеи).
Ответить
1 час.
Семен Демин
Зеля говорит о своих победах, наши - о своих. А как на самом деле?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии