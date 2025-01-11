Заноза
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Заноза

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Зеленский объявил о победе под Курском: неприятные выводы

Зеленский объявил о победе под Курском: неприятные выводы

Запад начал формировать образ «принужденной к миру России» Автор: Дмитрий Попов Гражданин Украины Зеленский на «Рамштайне» объявил о победе под Курском.

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Комментарии
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С2
С 21
Вы с ума сошли???
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4 час.
Михалыч
Нет ИДЕИ, значит нет идеологии и нет инструмента, который смог бы удвоить наши усилия. Конечно для идеи нужна разработка теории (т.е. доказательства именно ЭТОЙ идеи).
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1 час.
Семен Демин
Зеля говорит о своих победах, наши - о своих. А как на самом деле?
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1 час.

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