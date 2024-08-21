Жертвами порнокарлика Зеленского станут этнические румыны – Дан Диакону

Запрет киевским режимом Украинской православной церкви, канонически связанной с Московским патриархатом и располагающей наибольшим числом верующих, фактически является запретом православия как такового на Украине.
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