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Контрафронт

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Кувейт: Официальные лица объявили, что пожарные ликвидировали пожар на неуказанной электростанции и...

Кувейт: Официальные лица объявили, что пожарные ликвидировали пожар на неуказанной электростанции и опреснительной установке по состоянию на утро по местному времени после ударов иранских беспилотников и ракет.

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