Царьград

1 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Тычкин
    Понавозили со сраной Румыно-Молдавии  во времена СССР говна молдованского - цыган! Ничего от них полезного для страны...Соцработница укра...
  • Юрий Седов
    не хотят баблом делиться!В ВОЗ объяснили, ...
  • Svet Alex
    Олигархи наворовались. Теперь с богатой мошной можно разбегаться как жареные тараканы.Олигарх Роман Абр...

"Просто сметут с лица земли": Белорусский генерал заговорил о приговоре странам Балтии

"Просто сметут с лица земли": Белорусский генерал заговорил о приговоре странам Балтии

По мнению военного, прибалтийские страны ничего из себя не представляют в военном плане. При этом основная опасность поведения прибалтийских государств, как отметил Арчаков, заключается "в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх