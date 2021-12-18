"Просто сметут с лица земли": Белорусский генерал заговорил о приговоре странам Балтии

По мнению военного, прибалтийские страны ничего из себя не представляют в военном плане. При этом основная опасность поведения прибалтийских государств, как отметил Арчаков, заключается "в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки".
По мнению военного, прибалтийские страны ничего из себя не представляют в военном плане. При этом основная опасность поведения прибалтийских государств, как отметил Арчаков, заключается "в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки".
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