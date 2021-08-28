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США выполнили задачу хаотизации Афганистана — эксперт

США выполнили задачу хаотизации Афганистана — эксперт

Прежде чем ознакомить вас с материалом, поставлю под вопрос реляции типа «американцы позорно бегут, не выполнив поставленных перед собой задач», и задам вопрос встречный: а что нам известно об этих задачах? Действительно ли они были связаны с несением света демократии на Ближний Восток и, в частности, в Афганистан? Задачу хаотизации Афганистана США выполнили, создание конфликта между «хорошими» и «плохими» исламистами является следующей фазой процесса, заявил вице-президент Центра Кургиняна Юрий Бялый в интервью ИА Красная Весна.

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