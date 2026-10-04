МО: авиабомбы разнесли пункты БПЛА и дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области

Российские войска с помощью многоцелевых управляемых ракет, ФАБ-250 и ФАБ-500 разнесли пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области, сообщает Минобороны России.
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