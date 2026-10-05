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Полиция Оренбуржья нашла 72-летнюю женщину, потерявшуюся пять дней назад в лесу

Полиция Оренбуржья нашла 72-летнюю женщину, потерявшуюся пять дней назад в лесу

О пропаже жительницы Сорочинска стало известно от её соседки, присматривающей за пенсионеркой.5 октября.

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