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Царьград

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  • Юрий Зубрин
    Не могу себе представить как это воровать у солдат и офицеров ,у страны!У арестованного э...
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Последний оплот: Русские завершают освобождение Часова Яра

Часов Яр, что недалеко от Бахмута, стал последним крупным оплотом ВСУ в Донбассе. Противник хорошо подготовил его к обороне.

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