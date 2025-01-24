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  • александр крот
    Если есть двигатель то он уже дорогойНаглядный пример ...
  • Андрей Шишинов
    ...бегите хохлы, бегите. Разбегайтесь как тараканы. зелибоба всех под ФАБы загонит. Нам и так уже ваших "военов" хоро...‍Украина планируе...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Запахло референдумом в Днепропетровской области, однако.Севернее Новосерг...

🎥🔥На опубликованных кадрах со стороны противника можно увидеть полностью уничтоженный украинский БТР VAB в приграничье Курской области, переданный Киеву французскими властями.

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