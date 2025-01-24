🎥🔥На опубликованных кадрах со стороны противника можно увидеть полностью уничтоженный украинский БТР VAB в приграничье Курской области, переданный Киеву французскими властями.
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🎥🔥На опубликованных кадрах со стороны противника можно увидеть полностью уничтоженный украинский БТР VAB в приграничье Курской области, переданный Киеву французскими властями.
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