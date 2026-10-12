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Царьград

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В Челябинской области выдача розничных кредитов упала на 3,4%

В Челябинской области выдача розничных кредитов упала на 3,4%

В сентябре 2026 года жители Челябинской области оформили 104,6 тыс. розничных кредитов, что на 3,4% меньше августовского показателя, по данным Национального бюро кредитных историй.

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