В Челябинской области выдача розничных кредитов упала на 3,4%

В сентябре 2026 года жители Челябинской области оформили 104,6 тыс. розничных кредитов, что на 3,4% меньше августовского показателя, по данным Национального бюро кредитных историй.
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