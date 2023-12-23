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Фигуристка Татьяна Навка высказалась про предательство Аллы Пугачевой

Фигуристка Татьяна Навка высказалась про предательство Аллы Пугачевой

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, дала отрицательный ответ на вопрос, считает ли она Аллу Пугачеву предательницей.

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Комментарии
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В
Влдимир
Так она как и сам Супесок метёт пургу. Язык их враг для нас. Иногда так и хочется спросить у нашего ВВП. Чего это он возле себя держит таких пуржиков????
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11 час.
Николай иванов
Вот вам батюшки и Юрьев день
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8 час.
Natalia Ivanova
пескович ручки облизывает певзнер (пугачиха), а его супружница защищает певичку.
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7 час.

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