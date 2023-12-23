Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, дала отрицательный ответ на вопрос, считает ли она Аллу Пугачеву предательницей.
Фигуристка Татьяна Навка высказалась про предательство Аллы Пугачевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Влдимир
Так она как и сам Супесок метёт пургу. Язык их враг для нас. Иногда так и хочется спросить у нашего ВВП. Чего это он возле себя держит таких пуржиков????
Ответить
11 час.
Николай иванов
Вот вам батюшки и Юрьев день
Ответить
8 час.
Natalia Ivanova
пескович ручки облизывает певзнер (пугачиха), а его супружница защищает певичку.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии