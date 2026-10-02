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Sobakaru

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Анна Михалкова: «Во мне много такого, что люди легко узнают в себе: земного и попросту бабского»

Анна Михалкова: «Во мне много такого, что люди легко узнают в себе: земного и попросту бабского»

Главная актриса нашего кино прямо сейчас сыграла журналистику-идеалистку в атомной драме «Полураспад» (всем смотреть в октябре в Okko!) .

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