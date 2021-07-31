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Минтранс спрогнозировал уменьшение числа ДТП из-за беспилотных автомобилей

Минтранс спрогнозировал уменьшение числа ДТП из-за беспилотных автомобилей

Минтранс спрогнозировал уменьшение числа жертв ДТП из-за беспилотных автомобилей на 8% к 2030 году. Москва, 31 июля.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это не прогноз, очередная авантюра и полная ложь... Ни какого снижения себестоимость и в помине не будут.... Одно оборудование для беспилотного, его обслуживание обойдется в копеечку и не малую... А вот бабла на этом отмоют море.....

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