В Челябинске доля жителей, считающих свой город лучшим в стране для карьерного роста, за год сократилась с 31% до 26%, при этом 55% опрошенных теперь полагают, что построить успешную карьеру и повысить доход там сложно.
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