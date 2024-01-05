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Финансист Финогенова: для выхода на пенсию нужно выполнить три условия

Финансист Финогенова: для выхода на пенсию нужно выполнить три условия

Потенциальный пенсионер должен выполнить три обязательных условия для выхода на заслуженный отдых. Их перечислила в беседе с агентством «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

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