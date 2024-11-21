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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess привлекла 500 тыс. игроков Вскоре после т...

Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess привлекла 500 тыс. игроков Вскоре после т...

Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess привлекла 500 тыс. игроковВскоре после того, как инди-игра Slay the Princess отпраздновала свою первую годовщину выпуском окончательного издания The Pristine Cut, Black Tabby Games и Serenity Forge объявили, что было продано 500 000 копий игры на ПК, PlayStation, Xbox… источник.

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