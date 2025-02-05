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Китай

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ВВС НОАК осуществили плановое патрулирование над островом Хуанъяньдао

Пекин, 4 февраля /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ находится в состоянии повышенной бдительности к любым дестабилизирующим военным действиям в Южно-Китайском море /ЮКМ/, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Ли Цзяньцзянь во вторник.

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