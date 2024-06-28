Мастер-класс по живописи акварелью «Рыбки»

Занятие начнётся со знакомства с основами изобразительного искусства и свойствами акварели. Участники узнают, как правильно выстраивать композицию, подбирать оттенки и наносить мазки, а после смогут применить полученные знания на практике.
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