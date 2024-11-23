Фото: nmuofficial.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, утверждает, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают акты насилия по отношению к выпускницам медицинских вузов Харькова.