Герой на фронте и в тылу: ветеран СВО выступил на соревнованиях в Богатых Сабах

Ветеран специальной военной операции Сергей Крайнов из села Мамыково Нурлатского района Татарстана принял участие в республиканских соревнованиях по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
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