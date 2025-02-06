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Татар-информ

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Герой на фронте и в тылу: ветеран СВО выступил на соревнованиях в Богатых Сабах

Герой на фронте и в тылу: ветеран СВО выступил на соревнованиях в Богатых Сабах

Ветеран специальной военной операции Сергей Крайнов из села Мамыково Нурлатского района Татарстана принял участие в республиканских соревнованиях по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

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