Молодой мужчина утонул на пляже в Серпухове

Спасатели оказались на месте слишком поздно.В городском округе Серпухов утонул молодой мужчина. Инцидент произошёл на пляже «Серпуховские Мальдивы».
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