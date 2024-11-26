Сотрудника Минобороны РФ наказали за установку пиратской Windows

Суд назначил ему полтора года ограничения свободы В Санкт-Петербурге сотрудника НИИ Минобороны России осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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