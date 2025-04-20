В Южной Корее запретили почти все полеты ВВС

Рёнхап: ВВС Южной Кореи запретили почти все полеты Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея запретили почти все полеты, после того как один штурмовик потерял пулеметные контейнеры, а также пустые баки для топлива.
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