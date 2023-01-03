Этот таинственный мир

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Дебилы  -  академики  !  Не  было  бы  кошек  в  Европе  -  везде  были  бы  крысы.Домашние кошки об...
  • Эдуард Александров
    Ну, наконец-то здравая идея. А то везде считают человека биологическим животным с развитыми мозгами...Мозг не создаёт с...
  • С С
    Ну что мы можем знать о французской пирамиде? Кажется слышали. Но, автор, расскажи-ка нам лучше о хохляцких пирамидах...Что вы знаете о д...

Картина дня

наверх