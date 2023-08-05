Отказ от политики "нейтральности"

Nikolia Vovchenko

Ну и какой вывод,автор...Ладно,там у них на Западе пытаются как то отфильтровать информацию с помощью спец служб для своего населения.А,что у нас...?Всё ли так точно и достоверно изложено в русскоязычной версии википедии или всё таки"кто то"пытается подчистить некоторые моменты по заказу определённых кругов "нашей элитки"и почему то часть реальной информации можно узнать только из книжных источников...