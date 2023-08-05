Фейков нет. Только достоверные новости

7 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Ну и какой вывод,автор...Ладно,там у них на Западе пытаются как то отфильтровать информацию с помощью спец служб для ...Отказ от политик...
  • Светлана Рейнбах
    А эту малолетку Каролину выселить  вместе с родителями и забрать квартиру! И таких беженцев надо брать на особый учет!Ужасные москали в...
  • Светлана Рейнбах
    Мало того что вся в бандеровских знаках, а полиция даже не проверила её рюкзак который демонстративно поставила, т. е...Ужасные москали в...

Отказ от политики "нейтральности"

Отказ от политики "нейтральности"

Отказ от политики "нейтральности"Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер совершил каминг-аут и признался в том, что редакторы интернет-энциклопедии уже давно отказались от «политики нейтральности», на которой она и была изначально построена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Наконец то.
Ответить
13 час.
Nikolia Vovchenko
Ну и какой вывод,автор...Ладно,там у них на Западе пытаются как то отфильтровать информацию с помощью спец служб для своего населения.А,что у нас...?Всё ли так точно и достоверно изложено в русскоязычной версии википедии или всё таки&quot;кто то&quot;пытается подчистить некоторые моменты по заказу определённых кругов &quot;нашей элитки&quot;и  почему то часть реальной информации можно узнать только из книжных источников...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх