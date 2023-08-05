Отказ от политики "нейтральности"Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер совершил каминг-аут и признался в том, что редакторы интернет-энциклопедии уже давно отказались от «политики нейтральности», на которой она и была изначально построена.
Отказ от политики "нейтральности"
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карюкалов вячеслав
Наконец то.
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Ну и какой вывод,автор...Ладно,там у них на Западе пытаются как то отфильтровать информацию с помощью спец служб для своего населения.А,что у нас...?Всё ли так точно и достоверно изложено в русскоязычной версии википедии или всё таки"кто то"пытается подчистить некоторые моменты по заказу определённых кругов "нашей элитки"и почему то часть реальной информации можно узнать только из книжных источников...
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8 час.
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