«При этой форме голодания детей не откормить»: почему не смогли спасти блокадницу Таню Савичеву

27 января 80 лет назад закончилась блокада Ленинграда. Как отразился голод на выживших блокадниках и их потомках? Какая врожденная особенность помогла людям продержаться без еды? Об этом рассказали ученые на конференции «Медицина блокадного Ленинграда» в Центре Алмазова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии