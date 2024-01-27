«При этой форме голодания детей не откормить»: почему не смогли спасти блокадницу Таню Савичеву

27 января 80 лет назад закончилась блокада Ленинграда. Как отразился голод на выживших блокадниках и их потомках? Какая врожденная особенность помогла людям продержаться без еды? Об этом рассказали ученые на конференции «Медицина блокадного Ленинграда» в Центре Алмазова.