Котопёс недели: ласковая кошка Арника и большой щенок Шмель ждут встречи со своими людьми

Два суперпитомца обитают в столичном приюте «Бирюлево» и находятся в активном поиске хозяев. фото: приют «Бирюлево»Мы не устаем повторять (а также печатать), что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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