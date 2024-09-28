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Котопёс недели: ласковая кошка Арника и большой щенок Шмель ждут встречи со своими людьми

Котопёс недели: ласковая кошка Арника и большой щенок Шмель ждут встречи со своими людьми

Два суперпитомца обитают в столичном приюте «Бирюлево» и находятся в активном поиске хозяев. фото: приют «Бирюлево»Мы не устаем повторять (а также печатать), что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.

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