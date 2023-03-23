Кедми: Когда Путин действительно решит ответить, для Запада будет слишком поздно

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Армагеддоныч» на «Соловьев LIVE» объяснил, почему если предел терпения России будет пройден и Владимир Путин решит ответить, для Запада будет уже слишком поздно.
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