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ТАСС

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"Север" уничтожил наблюдательные пункты и пехоту ВСУ в Харьковской области

"Север" уничтожил наблюдательные пункты и пехоту ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили позиции, наблюдательные пункты и украинскую пехоту в зоне боевых действий в Харьковской области.

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