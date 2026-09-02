Мали: Семь ополченцев Дозо были убиты после того, как боевики Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) атаковали и взяли под свой контроль их базу в Нингари, страна догонов, регион Мопти, 31 августа.
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