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Петербургский дневник

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Симоньян сравнила с самоубийством риск потери Абхазии как союзника

Симоньян сравнила с самоубийством риск потери Абхазии как союзника

Нужно сохранять стратегическое партнерство, отметила она Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в программе «Право знать» на ТВЦ о том, что России нельзя потерять Абхазию как союзника и сравнив такой риск с самоубийством.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Хорош союзник , Россия в Абхазию вбухивает миллиарды рублей , а &quot;гордые и независимые &quot; абхазы показывают нам задницу.
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какой &quot;союзник&quot;? Ярмо на шее.
Ответить
12 час.

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