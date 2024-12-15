Симоньян сравнила с самоубийством риск потери Абхазии как союзника

Нужно сохранять стратегическое партнерство, отметила она Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в программе «Право знать» на ТВЦ о том, что России нельзя потерять Абхазию как союзника и сравнив такой риск с самоубийством.