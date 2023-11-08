Иордания отвергла разговоры о внешнем управлении сектором Газа

Власти Иордании выступают против каких-либо разговоров о внешнем управлении сектором Газа в будущем. Соответствующее заявление сделал вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади в среду, 8 ноября.
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