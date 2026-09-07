Свердловская область седьмая в рейтинге рынка труда России

Несмотря на снижение позиции в рейтинге, итоговый балл Свердловской области вырос — с 80,42 в 2024 году до 80,86 балла в 2025-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым