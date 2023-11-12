МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Надо их вывести из СНГ, ОДКБ И ЕАЗС, соответственно: Объявить санкции, расторгнуть все экономические Договоры, как по...Глава МИД Армении...
  • Лев Добрый
    Нашей власти надо не выжидать что-то, а поставить армяшек на свою пятую точку, чтобы скоты хорошенько подумали, что и...Глава МИД Армении...
  • Лев Добрый
    Слушай сюда, Скумбоиевич, хоть ты и адмирал, но не забывай, ты обыкновенный пиндо-сранец США!👀👍👈🖕Экс-главком НАТО:...

Анализ текущего состояния бюджета США и возможных расходов на Израиль и на Украину (ИНФОГРАФИКА)

Анализ текущего состояния бюджета США и возможных расходов на Израиль и на Украину (ИНФОГРАФИКА)

Всего бюджет США на 2023 финансовый год, согласно Казначейству США (Министерству финансов США), составляет 6,134 триллиона долларов, что, по отчету Казначейства, меньше на 2%, или на 137 миллиардов долларов по сравнению с бюджетом прошлого финансового года (октябрь 2021 — сентябрь 2022).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Почему вся аналитическая информация подана на англо-саксонской мове? 👀😱😜👈
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх