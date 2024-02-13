Десятки иностранцев отправили на родину из Псковской области из-за нарушений

Из Псковской области выдворили 30 иностранных граждан, включая сирийцев, индусов и эритрейцев. Иностранцев доставили из Пскова в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели на родину на собственные средства.
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