Красноярский бизнес-омбудсмен Ольга Загитова внесла предложения по сокращению очереди предпринимателей на техприсоединение к электросетям

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова приняла участие в заключительном заседании Совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе Красноярского края в этом году.
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