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Shorting uso here

Shorting uso here

Shorting uso here Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! magnatizer Have not had much luck with puts on uso moving with the underlying but I am going to take one more swing at them.

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