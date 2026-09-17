КНДР пригрозила применить ядерное оружие в ответ на политику США и Южной Кореи

Минобороны КНДР пригрозило Вашингтону и Сеулу применением ядерного оружия в ответ на их агрессивную политику.
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