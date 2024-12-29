Лавров: мораторий по ракетам средней и меньшей дальности нежизнеспособен

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что России, возможно, придется отказаться от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, поскольку этот режим становится практически неосуществимым, хотя формально еще действует.