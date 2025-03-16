Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

Бобкина Татьяна К сожалению верить США и Европе никак нельзя Веред второй мировой войной у нас Германией был заключен пакт о ненападении, и что из этого вышло?

Андрей Бедный Да и когда будут подписаны веры не будет. Надо идиотом быть, чтобы верить европейцам или американцам. Или либерастом, что в принципе тоже самое.