Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

БлокнотРУ Генсек НАТО Марк Рютте кардинально сменил риторику. После встречи с Дональдом Трампом он неожиданно заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс больше не рассматривается, а отношения с Россией будут восстановлены после завершения боевых действий.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
К сожалению верить США и Европе никак нельзя Веред второй мировой войной  у нас Германией был заключен пакт о ненападении, и что из этого  вышло?
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12 час.
Андрей Бедный
Да и когда будут подписаны веры не будет. Надо идиотом быть, чтобы верить европейцам или американцам. Или либерастом, что в принципе тоже самое.
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1 час.
Андрей Бедный
и пока хотдог возле Белого Дома в Вашингтоне не будет стоить 20 копеек.
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1 час.
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