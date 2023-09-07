Смеялись над войной, говорили по-русски: украинка пожаловалась на издевательства в Израиле

СА

Сергей Андросов

То что эти дебилы творили в Израиле и породили такое отношение к ним. Пособие беженцам с Украины составляло 700 шекелей, причём автоматом приходило на карту, которую выдавали в аэропорту. После выходок этих павианов с флагами и "все нам должны", евреи массово стали лишать всех пособия и депортировать их на Украину. Пострадали и нормальные адекватные украинцы.