Киевлянка Ирина поделилась в беседе с «Украинской правдой» «шокирующим опытом» путешествия в Израиль, пожаловавшись на «издевательства» над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.
Смеялись над войной, говорили по-русски: украинка пожаловалась на издевательства в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СА
Сергей Андросов
То что эти дебилы творили в Израиле и породили такое отношение к ним. Пособие беженцам с Украины составляло 700 шекелей, причём автоматом приходило на карту, которую выдавали в аэропорту. После выходок этих павианов с флагами и "все нам должны", евреи массово стали лишать всех пособия и депортировать их на Украину. Пострадали и нормальные адекватные украинцы.
Ответить
13 час.
Вик Норд
"Пострадали и нормальные адекватные украинцы."-хо...,вот так новости,разве ТАМ такие ещё остались?
Ответить
11 час.
ГМ
Георгий Михалев
В Израиле нах.й не нужны бандеровские проститутки.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии