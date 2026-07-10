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Исраэль Адесанья покинул зал City Kickboxing

Исраэль Адесанья объявил, что покидает зал City Kickboxing и тренера Юджина Бермана. «Я поговорил с Юджином и сказал ему, что не вернусь в City Kickboxing.

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