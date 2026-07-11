Психолог призвала не стремиться быть идеальными родителями

Чрезмерное внимание способно нанести ребёнку не меньше вреда, чем его недостаток. «Яжематери» склонны «душить» и инфантилизировать своих детей, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
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