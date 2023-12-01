Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Владимир Аверков
    Всё,как будто в первый раз...Люди замерзали на...
  • виктор климахин
    чего вы  хотите   министр   труда     олигархи     работа   датели         решили   Россиян    заменить   на   чернож..."Их выселять надо...
  • нина сафронова
    😄"Их выселять надо...

Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Резонансное преступление, нападение на 84-летнуюю пенсионерку с целью ограбления, вызвало шквал негодования в обществе.

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