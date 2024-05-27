Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

В ближайшее время турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции. В частности, речь идет о платежах из РФ за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.
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