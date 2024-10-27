С Днём Автомобилиста! 🚗🚕🚙🚚🚛 Пусть дорога, без сомнения, будет лëгкой, без помех на всём пути! Удача пусть будет всегда! Зелёного света всегда и везде! Ни гвоздя ни жезла! Ровной дороги!.