Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Скорняков
    Оставайся за бугром без условий...Требования победи...
  • николай лебедев
    Дело не в друзьях, а в том, что эти предприятия занимаются выпуском стратегически важных для оборонки материалов, а э...Началась чистка э...
  • Борис Выдрин
    Но ведь именно такие действия они называют патриотизмом. Что же это чучело будет наставлять нынешнюю воюющую молодежь...Министр считает: ...

Старая гвардия «Вагнера» возвращается на фронт

Старая гвардия «Вагнера» возвращается на фронт

Это костяк военной компании, который не раз доказал свою эффективность в бою.Бойцы ЧВК «Вагнер» поблагодарили сенатора от Запорожской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и основателя бригады «Царские волки» Дмитрия Рогозина за возможность вернуться на передовую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх