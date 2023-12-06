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Ученые из Австралии предупредили, что у владельцев кошек повышен риск шизофрении

Ученые из Австралии предупредили, что у владельцев кошек повышен риск шизофрении

Кто бы мог подумать, что кошка в доме — это потенциальная угроза для психики? Ведь наличие пушистого питомца несет, как правило, только позитивные последствия: мурлыканье успокаивает, игры позволяют отвлечься, да и забота о живом существе тоже помогает пережить различные неприятные ситуации.

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